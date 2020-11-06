Во всей Сирии пропало электричество

Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает Общественная служба новостей. В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили.
Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает Общественная служба новостей. В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили.
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