Ученые раскрыли самый эффективный противораковый витамин

Американские ученые из Гарвардского университета установили, что витамин D является наиболее эффективным против онкологических заболеваний. К такому выводу они пришли на основе результате эксперимента.
В опыте участвовали мужчины старше 50 лет и женщины старше 55 лет, у которых не было онкологии. В общей сложности, исследователи наблюдали за 25 тысячами человек на протяжении пяти лет. Выяснилось, что регулярное употребление витамина существенно снижало риск развития рака легких, кишечника и груди, а также лейкемии, сообщает РИА "ФАН".
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