Как правильно просыпаться: советы врача-сомнолога

Сомнолог Елена Царева поделилась с россиянами советами о том, как правильно отходить от сна. В первую очередь эксперт рекомендует наладить режим.
Под этим подразумевается не только конкретное время начала сна и пробуждения, но и будильника. Царева пояснила, что если ставить его на разное время, риск не услышать сигнал повышается. При этом важно подниматься по утрам в одно и то же время как в будние, так и в выходные дни, сообщает телеканал "360".
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