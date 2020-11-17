Составлен рейтинг самых успешных моногородов России

Представители Фонда развития моногородов России назвали 10 лучших в стране моногородов по итогам 2019 года. Эти города или поселения городского типа характерны тем, что каждый пятый их житель работает на одном и том же предприятии.
Так, в топ-10 оказались сразу два города из Татарстана – Набережные Челны и Нижнекамск. В список также попали Первомайский в Тульской области, карельская Костомукша, Губкин в Белгородской области, самый "автомобильный" город Тольятти (Самарская область), а также Невинномысск в Ставропольском крае и Тутаев в Ярославской области, сообщает Life.
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