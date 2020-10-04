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Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Эксперты назвали причину массовой гибели морских животных на Камчатке

Фото: MOD Russia/globallookpress.com
Начальник Камчатгидромета Вера Полякова объяснила экологическую катастрофу на Камчатке. По ее словам, в придонных водах акватории произошло загрязнение нефтепродуктами и фенолом.
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Эксперт отметила, что в ночь на 29 сентября на Камчатке наблюдался циклон. В районе Авачинской бухты и прибрежных территориях в сторону побережья зафиксировали восточный ветер более 25 метров в секунду.

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Полякова предположила, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна бухты. Она не исключает, что в этот момент и произошло загрязнение, а затем штормовой ветер поднял все в сторону берега. Начальник Камчатгидромета добавила, что в то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма.

В Минприроды заявили, что следственные органы должны провести проверку по факту экологической катастрофы на Камчатке. "В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно", – сказали в ведомстве.

По данным телеграм-канала LIFE SHOT, пробы воды, песка и образцы погибших морских животных направили в Москву. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В общей сложности это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Первые результаты анализов должны быть готовы к 10:00 по местному времени (01:00 по мск).

Автор: 4 октября 2020, 16:47 Источник: RT ✓ Надежный источник

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