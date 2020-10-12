В России предложили ввести налог на отсутствие детей

Представители общественной организации "Союз матерей" выступили с инициативой ввести в России налог на отсутствие детей. Об этом рассказала глава правления "Союза" Татьяна Буцкая.
По словам Буцкой, предполагается, что налог должны будут платить представители обоих полов репродуктивного возраста, сознательно отказывающиеся от решения рожать детей. Согласно идее организации, размер налога составит 500 рублей ежемесячно. От него будут освобождены лишь те, кто не может иметь ребенка по состоянию здоровья, сообщает Ura.ru.
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