"Я – карп!": странный россиянин прыгнул в аквариум с рыбой в магазине

В одном из супермаркетов Калининграда произошел курьезный инцидент. Покупатель в обуви запрыгнул в аквариум с живой рыбой и пытался в нем плавать, сообщает "Вечерняя Москва".
К эпатажному посетителю быстро подбежали сотрудники магазина и стали требовать, чтобы он вылез из резервуара. Однако тот начал кричать, что он карп и продолжал бултыхаться в воде. На этом моменте видеозапись, опубликованная в "Ютуб", обрывается, поэтому неизвестно, чем завершились приключения "ихтиандра".
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