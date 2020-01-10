Пропаганда людоедства на Украине вызвала ужас

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обратил внимание на появление на Украине пищевой продукции, в шутку промаркированной как мясо идеологических оппонентов местных националистов. Юмора политик не оценил, сочтя подобное проявление признаком пропаганды каннибализма и разгула фашизма.

О том, что украинское общество в последние годы воспитывается в духе каннибализма, говорилось уже давно. Впрочем, говорилось это скорее в переносном смысле. Дескать, есть на Украине отдельные граждане, которые готовы написать на соседа донос, подставить друга и опуститься до самого мерзкого предательства даже в том случае, если никакой материальной выгоды подобный поступок за собой не несет.

Как бы то ни было, у сторонников этой теории появились новые неожиданные подтверждения, когда некий творчески одаренный украинский предприниматель наладил в Виннице выпуск тушенки с юмористическими этикетками. Покупателям предлагается, в частности, попробовать на вкус "Сепара в сметане", "Сепара в масле", "Сепара луганского выдержанного", а также "Снегиря православного" и "Память дедов в томате".

"Удивляться уже нечему! Ничего человеческого в Украине не остается. Такое ощущение, как будто нормальные люди стали Украину покидать", – на своей странице в "Фейсбук" оценил новость Алексей Журавко.

"Страшно смотреть, как эти нелюди глумятся над усопшими. Вот только на одной из банок по кромке этикетки якобы тушенки консервной, написаны по-украински такие слова: "Снегирь православный с мощами Кобзона". Производитель Западная Украина". На второй банке написано: "Сепар в масле" Содержит кусочки луганчан". На третьей банке написано: "Содержит кусочки русскоязычных младенцев", – ужаснулся украинский политик.

Он выразил уверенность, что подобные консервы – это откровенный призыв к людоедству. Не говоря уже о том, что отсутствие возмущения общественности и правоохранительных структур говорит, что к подобному на Украине даже после смены власти относятся скорее с одобрением.

Через Facebook продают консервы «Сепар в сметане»

Как видите, никаких комплексов соцсеть, банящая за фото победителей в ВОВ, не испытывает pic.twitter.com/XAaJtb9OAP — ollga k. (@k_ollga) January 9, 2020

А это значит, что жители Донбасса получили очередное подтверждение, что с такими людьми им точно не по пути. Вскоре о выходе из состава Украины могут задуматься и другие люди, не пораженные человеконенавистнической пропагандой.

"Ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет!" – подчеркнул Алексей Журавко.

