Учебный запуск ракет "Кинжал" попал на видео

Запуск аэробаллистической ракеты проводился с истребителя МиГ-31К. Съемку вели из кабины другого самолета. Снаряд способен в десять раз превышать скорость звука и маневрировать в течение всего пути. Дальность полета может достигать двух тысяч километров.
За ходом учений лично наблюдал президент России Владимир Путин. Всего в маневрах было задействовано более 50 кораблей и около 40 летательных аппаратов, сообщает "ТВ Центр".
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