В России нашли способ закрыть границы

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, каким образом в России возможно закрыть морские границы от потенциального противника. Оказывается, для этой цели достаточно ста истребителей-перехватчиков МиГ-31К.



Речь может идти о ста МиГ с гиперзвуковом ракетным комплексом "Кинжал", считает специалист. По мнению Леонкова, этого хватит для того, чтобы создать так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра по всем российским акваториям.

Более того, эксперт пояснил, что десяти истребителей-перехватчиков с лихвой хватит для усиления Балтийского флота. При этом для прикрытия каждой из двух океанских акваторий, находящихся в ведении Северного и Тихоокеанского флотов, потребуется в три-четыре раза больше таких самолетов, передает РИА Новости.

Ранее "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. По словам российского лидера, ракета, способная развивать скорость в десять скоростей звука, без особого труда преодолевает противовоздушную оборону, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Напомним, что весной десять истребителей-перехватчиков МиГ-31, оснащенных "Кинжалами", заступили на боевое дежурство в Южном военном округе. Всего, по последним данным, на вооружении и хранении Вооруженных сил России находится более 250 таких самолетов в различных вариациях.