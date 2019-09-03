МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры

Активисты-молодогвардейцы организовали точки сбора макулатуры
на базе школ, библиотек и молодежных центров. Там появились специальные контейнеры. В целях популяризации акции каждый участник получит
памятку и набор стикеров по теме рационального сбора мусора, охраны окружающей
среды, защиты леса.
В Нальчике всероссийскую акцию запустил депутат Госдумы, первый замрпед руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате Адальби Шхагошев. По его словам, переход с бумажных на электронные носители информации поможет сохранить окружающую среду и повысит уровень цифровизации страны.
"Данная акция "Молодой Гвардии" совсем не формальная, активисты делают большое нужное дело. Радует, что акция началась в нашей республике, и ее подхватила вся страна. Мы должны показать пример, потенциал у местных молодогвардейцев есть", – сказал парламентарий.
Зампред координационного совета МГЕР Егор Литвиненко отметил, что жителей не просто призывают сдавать бумагу, но и обратить внимание на проблему сохранения лесных массивов. Начавшуюся акцию активист назвал одним из элементов "ЭкоЛогичного проекта" "Молодой гвардии". Он включает восстановление зеленых насаждений, акции по раздельному сбору мусора и прочее.
"По итогам планируется, что каждый регион, принявший участие в экологической акции, соберет не менее десяти тонн макулатуры. Также будет составлен рейтинг наиболее активных участников акции. Все деньги, вырученные на мероприятиях, пойдут на поддержку социальных проектов", — подчеркнул молодогвардеец.
Ранее "Дни.ру" писали, что "Молодая гвардия" вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей организует в регионах обучение волонтеров по действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, президент Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС".
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