МГЕР организует в регионах обучение волонтеров по действиям при ЧС

"В Тулуне мы работали вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, поэтому данную инициативу мы будем реализовывать вместе, а также развивать волонтерство при чрезвычайных ситуациях. Мы будем заранее собирать добровольцев, а инструкторы Всероссийским студенческим корпусом спасателей будут проводить обучение в нескольких регионах", – сказал Давыдов.
Давыдов напомнил, что волонтерский корпус был собран в короткие сроки, буквально за 24 часа удалось провести всеобщую мобилизацию. "Беда объединила всех нас. Я благодарю руководство "РЖД" за возможность доставки добровольцев в зону подтопления", – сказал он.
Сегодня в "Известиях" состоялось награждение добровольцев волонтерского штаба "Молодой Гвардии Единой России" по ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области. Четверо активистов удостоились медалей "Герой нашего времени".
Напомним, что Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС". С инициативой организовать постоянное мобильное волонтерское движение "Волонтеры ЧС", которое смогло бы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и экстренно помогать людям в любом регионе ранее выступил глава штаба "Единой России" в Тулуне Яков Миндрулев.
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