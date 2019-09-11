В России уменьшилось число разводов

Российские граждане стали реже подавать на развод. За первые семь месяцев 2019 года распался 621 брак на 1000 заключенных союзов. В прошлом году показатель был значительно выше – 705 расставаний на 1000 браков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Главной причиной уменьшения числа разводов является ухудшение экономической ситуации в стране и снижение доходов населения, уверены эксперты. Двум и более людям гораздо выгоднее вести хозяйство, чем одному, передает НСН.
Чаще всего подают на развод жители Ленинградской и Сахалинской областей, а также Карелии, Белгородской области и Ненецкого автономного округа. Меньше всего – в Чечне, Дагестане, Тыве, Ингушетии и Северной Осетии, сообщает РИА ФАН.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
На каком свидании можно спать?
Присоединение Донбасса к России