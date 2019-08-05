Автор песни "Снег кружится" скончался на 82-м году жизни

Известный российский композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года. Печальную новость сообщила поэтесса Лариса Рубальская в социальных сетях.
"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин – замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", – поделилась она в Instagram.
В 1975 году Сергей Березин основал ансамбль "Пламя". Он написал такие песни, как "Снег кружится", "Идет солдат по городу", "Золотые шары", "Всюду только ты". В 2001 году композитор был удостоен звания Народного артиста России, сообщает РИА ФАН.
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