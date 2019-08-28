Врачи Нижнего Тагила бастуют после массового увольнения хирургов

В реанимации ЦГБ Красноуральска Свердловской области медперсонал объявил "итальянскую забастовку" с 1 сентября. Медики намерены работать только на ставку, и не будут больше соглашаться на дополнительную работу без доплаты, передает URA.ru.
Однако из медсестер пояснила, что санитарки сначала получали 32 тысячи рублей, сестры 17 тысяч. Но потом всех санитарок понизили до уборщиц с окладом в 12 тысяч. По 8 тысяч им обещали дополнительно за уход за больными. В итоге, медсестры сейчас получают меньше уборщиц, чем недовольны.
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