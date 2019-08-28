Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского

Суд выпустил на свободу журналиста Кирилла Вышинского. Руководитель РИА Новости на Украине назвал обвинения в свой адрес абсурдными и заявил, что у него нет причин скрываться от следствия, передает телеканал "360". Вышинский добавил, что в его интересах изучить обвинения и доказать их бессмысленность.
Напомним, что журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, а через два дня его арестовал Херсонский городской суд. Кириллу Вышинскому сообщили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
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