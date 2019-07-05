Тайвань облегчил визовый режим россиянам

Тайвань увеличил срок безвизового режима для российских туристов с двух до трех недель. Новые правила вступят в силу 1 августа. Решение принято в связи с удачным экспериментом, который был запущен в прошлом году – в страну приезжает больше российских туристов, передает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ.

С сентября 2018-го число побывавших на острове туристов из России выросло 65%. При этом власти отмечают, что они тратят стране очень много денег. Всего в 2018 году на Тайване побывали 11 миллионов туристов со всего мира. Доля россиян среди них невелика – всего 10,5 тысячи.