Путин присвоил погибшим подводникам звания Героев России

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил четырем погибшим при пожаре на атомоходе в Баренцевом море подводникам звания Героев России. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на сайт Кремля.

В частности, звания были присвоены Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Дмитрию Соловьеву, Константину Сомову. Еще десять погибших моряков посмертно награждены орденами мужества. Расследование ЧС на глубоководном аппарате ВМФ продолжается, однако подробностей известно мало – в Минобороны сообщали, что объект являлся секретным.



