Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля

В столичных больницах на данный момент не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Уточняется, что большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на обострение хронических заболеваний.



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