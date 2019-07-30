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Бесчинства на незаконном митинге в Москве могли устроить зарубежные провокаторы
Общество

Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля

Фото: www.globallookpress.com
В столичных больницах на данный момент не осталось ни одного пострадавшего в ходе несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве. Уточняется, что большинство обратившихся за медицинской помощью жаловались на обострение хронических заболеваний. 
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Главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк заявил, что все пациенты выписаны из больниц. "По итогам прошедших выходных в "скорую помощь" Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", – подчеркнул он.

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Бесчинства на незаконном митинге в Москве могли устроить зарубежные провокаторы

Обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, передает сайт "Вести.ru". Более того, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер. "Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", – уточнил Гуменюк.

Напомним, что 27 июля в центре Москвы состоялась массовая не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

В правоохранительных ведомствах гражданам разъяснили о незаконности массового несогласованного мероприятия и предостерегли от участия в нем. Кроме того, власти Москвы призвали горожан не принимать участие в подобной акции.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В ходе этого будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

30 июля 2019, 19:13

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