Врач: в больницах Москвы нет пострадавших на акции 27 июля

Главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк заявил, что все пациенты выписаны из больниц. "По итогам прошедших выходных в "скорую помощь" Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий", – подчеркнул он.
Обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, передает сайт "Вести.ru". Более того, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер. "Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах", – уточнил Гуменюк.
Напомним, что 27 июля в центре Москвы состоялась массовая не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
В правоохранительных ведомствах гражданам разъяснили о незаконности массового несогласованного мероприятия и предостерегли от участия в нем. Кроме того, власти Москвы призвали горожан не принимать участие в подобной акции.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В ходе этого будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
хоть бы войны не было!
Почему изменяем своим супругам?..
Смертная казнь в России
Откуда вы?
Ризо и Оболенская?
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Кабачки, чеснок это отрава, химия
девушку убили на детской площадке
Алименты не заплатил, значит все???
раньше я хотела стать богатой!
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
О "Мавроди"и нашего времени.
Исполнение желания
Ложь
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Подорожают тортики и шоколадки
ВОЕВОДИНА РАЗВЕЛАСЬ,КОРОЛЬ СКАЗАЛ,ЧТО ЭТО РЕБЁНОК НЕ ЕГО!
Отношения
Блондинки или брюнетки? Какие?
Ребёнок рождается гомосексуальным, если его родители во время беременности занимаются aнaльным сексом
Правда
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Ники
Пляжное домогательство
Я поняла как таджики и разные гастарбайтеры зарабатывают деньги в России.
Чем отличается?
Подарок