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Общество

Будущее пиара обсудят на Baltic Weekend в Петербурге

Фото: facebook.com/BalticWeekend
В Санкт-Петербурге с 26 по 27 сентября состоится 19-й Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Открыта регистрация для участия в мероприятии.
прочитано 313 раз

Ежегодно Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend собирает в Санкт-Петербурге более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира. Представители профессионального сообщества, топ-менеджеры крупных компаний, политики и известные журналисты собираются вместе, чтобы обсудить тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

В 2018 году в качестве спикеров на мероприятии выступали официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, директор по стратегическому маркетингу Яндекс Андрей Себрант, эксперт по стратегическим коммуникациям и российский писатель Александр Цыпкин, автор рекламной кампании Reebok #НИВКАКИЕРАМКИ Александр Голофаст, генеральный директор Prime Weber Shandwick Дэвид Орлик, PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, руководитель направления сторителлинга Яндекс.Дзен Никита Белоголовцев, директор по взаимодействию с государственными органами Google Марина Жунич и другие заметные в сфере Public Relations фигуры.

В этом году участников Baltic Weekend ожидает насыщенная деловая программа. Выступающие поделятся с гостями лучшими примерами из международного и российского опыта. Ключевые игроки рынка обсудят последние изменения в этой области, а также определят перспективы развития PR на ближайшее будущее. Уделят спикеры внимание вопросу, что в современных условиях позволит оставаться лидером в отрасли.

Отметим, за 18 лет, которые проводится Международный форум, мероприятие успели посетить более восьми тысяч специалистов из 50 стран мира. На пленарных заседаниях конференции выступили свыше тысячи экспертов, было проведено 120 круглых столов, посвященных актуальным вопросам индустрии.

С 2017 года года Baltic Weekend стал проходить два раза в год. Каждую осень форум собирает специалистов по коммуникациям в Санкт-Петербурге, а весной – в одном из городов мира. В 2019 году мероприятие состоялось в Баку.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям. О его преимуществах рассказала менеджер проекта Анна Бушланова. "Baltic идет чуть-чуть впереди индустрии. Он показывает, как надо правильно работать. Ежегодно мы собираем людей полярных мнений, разных бэкграундов для обсуждения важных тем не только коммуникационной отрасли, но и общества в целом", – подчеркнула она.

Регистрация на мероприятие открыта и продлится до 17 сентября. Сам форум пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 сентября. Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте форума www.balticweekend.com.

2 июля 2019, 10:14

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