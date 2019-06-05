В работе Mail.ru произошел сбой

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе сайтa и почты Mail.ru. Согласно данным портала Downdetector, неполадки на сервисе начались в среду, 5 июня.
Большинство пользователей (75%) столкнулись с проблемами при работе с электронной почтой. Другие юзеры (20%) сообщили о неполадках в функционировании самого сайта Mail.ru. Остальные (6%) рассказали о трудностях при отправке сообщений.
Большинство жалоб поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновска и Перми, сообщает Москва 24.
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