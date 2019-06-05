Советские дворовые игры помогут сэкономить на психологах
Всякий советских ребенок наверняка не раз перепрыгивал через мяч, ударяя его о стену гаража, несколько раз успевая хлопнуть в ладоши. О взаимосвязи между психологическим состоянием и дворовыми играми рассказала "Дни.ру" клинический нейропсихолог, перинатальный психолог Ирина Хвингия.
Сейчас с опозданием развиваются многие дети, считает эксперт. Советских детей от подобного нарушения частично защищали дворовые игры. Они помогали развивать внимание, ловкость, моторные функции, межполушарное взаимодействие. "Практически все дворовые игры были направлены на формирование высших психических функций ребенка. Кроме того, физкультура в детских садах и школах была построена на элементах сенсомоторной коррекции. Подобная гимнастика мозга – назовем ее так – помогала компенсировать незначительные задержки в развитии детей незаметно для родителей. То, за что сейчас они платят деньги психологам, в Советском Союзе давалось им совершенно бесплатно", – говорит Ирина Хвингия. Современным детям повезло меньше – отпускать своего ребенка поиграть во дворе редко кто отважится.
Это привело к перекосу в сторону интеллектуального развития детей в ущерб физическому. Поголовно все родители расставили приоритеты и поставили образование своих чад на первое место. Они задались целью сделать из каждого ребенка буквально вундеркинда, не отстающего от тенденций нынешнего времени. Главной задачей для современных мам и пап стало, чтобы ребенок рано заговорил, научился читать и был всесторонне развит. Впрочем, взрослые редко задумываются, какую цену заплатят за это их дети.
"Недостаток в обычных советских дворовых играх приводит к снижению внимания, в первую очередь, – рассказывает психолог. – Современные дети неспособны сконцентрироваться, легко отвлекаются на все подряд, не могут высидеть урок в начальной школе. Развивается дисграфия – плохой почерк в детском возрасте. Появляется моторная неловкость – дети неуклюжи, не всегда могут скоординировать собственное тело. У многих возникают проблемы с засыпанием". По мнению Хвингия, для того, чтобы у ребенка нормально развивалась познавательная сфера, у него должна работать крупная и мелкая моторика, и должно быть хорошо развито межполушарное взаимодействие.
Итак, если б в жизни нынешних детей были дворовые игры из советского прошлого их родителей, так называемая, сенсорная интеграция присутствовала в их жизни, задержек в развитии можно было избежать естественным путем. Специалисты настоятельно рекомендуют вспомнить положительный опыт советского детства и вернуть современной детворе дворовые игры. Мячики, скакалки и даже те самые "резиночки", только не от трусов, продаются в специализированных магазинах. Осталось только научить детей пользоваться всем этим великолепием во благо их здоровья.
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