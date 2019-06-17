Голунов рассказал о слежке до задержания

Спецкорреспондент "Медузы" Иван Голунов рассказал RT о том, что до задержания за ним велась слежка. На это обратили внимание друзья журналиста, сам он ничего не замечал.
По словам Голунова, его задержание было связано с расследованием о похоронном бизнесе. До ареста он считал эти события случайными, но теперь уверен: все было спланировано. В тот момент журналист работал над текстом о похоронном бизнесе в столице, рассматривая его связь с силовыми структурами, передает "360".
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