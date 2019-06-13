"Воскресший" в ДТП в Сочи бандит Цапок оказался вором в розыске

Мужчина, которого запечатлели на месте ДТП с участием белой BMW в Сочи, и которого местные жители приняли за Сергея Цапка, умершего от инсульта в тюрьме несколько лет назад, оказался вором в федеральном розыске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве рассказали, что личность мужчины установлена – это 32-летний Виталий Никифоров, уроженец Бишкека. Он находится в розыске за кражу. Ранее потерпевшие от рук кущевских бандитов заявляли, что мужчина на фото с место ДТП очень похож на Цапка и просили прокуратуру и МВД провести проверку.



