Житель Коми забрал из детсада чужую дочь

В Республике Коми мужчина забрал из детского сада чужого ребенка. О пропаже девочки сообщила заведующая дошкольного учреждения. Правоохранители оперативно прибыли в детский сад, однако к тому моменту нерадивый отец вернул ребенка и забрал свою дочь.
После случившегося местная администрация решила провести проверку в учреждении. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские, передает телеканал "360".
Правда у артиста поводов для радости нет
Шпагаты балерины назвали пошлыми
Пианистка предстала в новом амплуа
Звезде пришлось объясняться
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Убить полковника Сандерса!
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Ищите мужика по расчету
Мой мужчина меня бьет
Все бабы козлы!
Секс
Хватит гадить в подъездах!!!
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Ирина Шейк и Бреди растались
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Пухлые лучше худых
Вернулся спустя год
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Бессонница. Как быть?