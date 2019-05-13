Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

14 мая в Москве ожидаются сильный ветер и гроза. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
По данным экспертов, 14 мая в столице ожидается неустойчивая погода. Возможен кратковременный дождь с грозой. Водителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, передает телеканал "360".
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