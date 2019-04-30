Транспортники отпразднуют День Победы 6 мая
По словам проректора высшего учебного заведения Михаила
Кленова, здание главного корпуса украсит большая Георгиевская лента. "А на
территории вуза откроется выставка военной техники", – отметил он.
Интересные занятия по душе сможет найти каждый участник празднования. Так, на площадке "Медсанбат" студентам покажут, как делали перевязки и оказывали первую медпомощь в годы Великой Отечественной войны. А участники площадки "Штаб" смогут познакомиться с историей войны, сражениями, картой боевых действий.
Увлекательные приключения ждут посетителей на "Призывном пункте". Там будет организован квест с физическими упражнениями, которые нужно сдать для поступления на военную службу.
А военные песни с отрядом бойцов студенты смогут исполнить на привале. Для всех желающих проведут мастер-класс по танцам военных лет.
В течение всего дня будет работать полевая кухня, а на площадке "Сцена" состоится большой праздничный концерт. В торжественном мероприятии будут участвовать и ветераны транспортной отрасли. Кроме того, в порядок приведут все захоронения ректоров российского университета транспорта.
Празднование начнется 6 мая в 10:00 возложением цветов к памятнику студентам вуза, сражавшихся и погибших на Великой Отечественной войне. Учащиеся возложат цветы к могилам руководителей и видных ученых-транспортников.
На следующий день, 7 мая в 14:00, студенты университета поучаствуют в мероприятии "Бал победы" у Останкинской телебашни. Под музыку военных лет в танце закружатся тысячи пар.
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