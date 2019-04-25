Будут атаковать?: военные США окружили Крымский мост
Военные США организовали "воздушное кольцо" над
полуостровом, сообщают украинские СМИ. Так, 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки
Boeing RC-135V проводил патрулирование вдоль берега Крыма.
На следующий день американские самолеты вновь приблизились к Крымскому мосту. Разведывательный беспилотник США пролетел над Донбассом, после чего повернул на юг и совершил разведку вдоль берега полуострова.
Кроме того, сообщает украинское издание Politeka, патрулирование недалеко от Крымского моста совершал самолет США P-8A Poseidon, предназначенный для ликвидации подводных лодок. По сути, разведку у полуострова американцы ведут каждый день. Так, накануне, 24 апреля, в воздухе вновь был замечен самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
Чем можно объяснить активность американцев у Крымского моста? Эксперты не исключают, что США намерены узнать больше о возможностях российской военной группировки, сосредоточенной в азовско-черноморском регионе.
При этом в США не раз высказывались в пользу уничтожения Крымского моста. После открытия автомобильной части переправы в мае прошлого года, некоторые журналисты призвали нанести по ней военный удар.
Свои горячие головы есть и в Киеве. Одни радикалы высказываются за ракетные удары по Крымскому мосту. Другие хотят разбомбить переправу с помощью артиллерии.
Но беспокоиться не о чем – Крымский мост находится под надежной защитой. Безопасность трассы обеспечивают мощные сухопутные, наземные и воздушные группировки российских вооруженных сил.
Чего стоит один только "Вышний Волочек", готовый в любой момент встать на защиту Крымского моста. Современный корвет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", эффектные пуски которых по террористам в Сирии изрядно напугали наших западных "партнеров".
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