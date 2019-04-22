Сделано заявление о подрыве Крымского моста
Переправу через Керченский пролив можно использовать для
экономических целей, когда полуостров вернется в состав Украины. Об этом заявил
генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко в чате на
украинском издании "Главред".
По его словам, Крымский мост строился прежде всего для быстрой доставки вооружений на полуостров в случае военных действий с Украиной. Несмотря на внушительный вид сооружения, оно уязвимо, полагает генерал-лейтенант.
Он напомнил, что сейчас на Украине начали производить ракеты, способные уничтожить переправу. "Такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", – заявил Романенко.
Очередные мечты украинцев об атаке Крымского моста высмеял вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс. Наличие таких ракет у украинской армии законодатель назвал выдумкой.
Депутат напомнил о катастрофическом состоянии экономики и науки Незалежной, в том числе военно-промышленного комплекса. "Если уже военные начинают придумывать подобные вещи, это означает, что пришли к точке невозврата и дальше падать уже некуда", – цитирует Фикса РИА Новости Крым.
Делать громкие заявления об уничтожении переправы украинцы начали после открытия автомобильной части Крымского моста в мае прошлого года. Мечтателей из Незалежной поддержали некоторые западные журналисты.
А пока украинцы и им сочувствующие продолжают нагнетать истерию, строители заканчивают возведение железной дороги по переправе. Ожидается, что первые поезда промчатся по Крымскому мосту уже в конце этого года.
Откровенное интервью бывшей жены актера
Группа долго не могла совладать с эмоциями
Женщина написала откровенный пост
Певица в хороших отношениях с новым украинским лидером
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Сплю с несовершеннолетней
Может ли мужчина ударить
Разница должна быть не меньше 7 лет
Религия - наркотик для рабов.
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Секс
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Нотр-Дам
Кто был доктор Айболит по национальности?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Как удержать мужчину?
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Люблю зрелых
"Звезды" вообще работают?
Фильмы ужасов.