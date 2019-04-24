Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
Об обнаружении сообщили рабочие, которые готовили местность
для прокладки железнодорожных путей к переправе. Это произошло во время
обследования грунта недалеко от села Чистополье Ленинского района в 20
километрах от Крымского моста.
Как сообщает МЧС по Республике Крым, рабочие обнаружили на глубине трех метров боеприпас, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. В те годы на территории Восточного Крыма шли ожесточенные бои.
О находке строители железной дороги к Крымскому мосту немедленно доложили спасателям, те немедленно выехали на место обнаружения. Оказалось, что это авиационная бомба немецкого производства. Снаряд был вывезен на полигон подальше от Крымского моста и уничтожен, сообщает издание "Керчь.Инфо".
Ранее украинские СМИ сообщали о проседании одной из дорог на подходе к переправе со стороны Керчи. По мнению научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара, причина может быть в нарушении ГОСТов при строительстве подъездов к Крымскому мосту.
Кроме того, полагает ученый, строители неверно выбрали материал. Медовар заявил, что использование глины вместо песка часто приводит к разрушению дорог в России.
Строители выходят на финишную прямую в возведении железнодорожной части Крымского моста. Ожидается, что первые поезда по переправе поедут уже к концу года. Они соединят города Крыма и "материковой" части страны – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие населенные пункты.
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