Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой

Зеленский раздавил Порошенко Форум Скандальное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Среда 24 апреля
Лента новостей
17:08
Дочь сделала важное заявление после осквернения могилы Осина
17:03
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
16:27
Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
16:17
Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
15:38
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
15:30
Найден элементарный способ распознать рак легких
15:04
Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
14:54
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
14:40
Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой
14:25
Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
14:23
Володин призвал снижать количество дотационных регионов
14:14
Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
14:03
Алика Смехова показала детей
14:00
В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"
13:55
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
13:54
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
13:33
Бедная Юля: могила Началовой утонула
13:21
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"
13:18
"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок
13:00
В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
12:52
Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений
12:41
Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
12:33
Платье сдуло: Валерия оценила полуголую Белуччи
12:31
"Ушел в запой?": Зеленский пропал после победы на выборах
12:27
Сбербанк и Rambler создадут лидера цифровых и развлекательных услуг
12:13
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
12:02
Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
11:55
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:46
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
11:28
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
11:19
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
11:00
Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:53
Известную певицу опозорили на сцене (видео)
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:28
"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой
10:27
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
10:06
Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
09:56
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
09:54
Маркл получила под дых накануне родов
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:15
Панин вышел из себя из-за победы Зеленского
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
08:03
Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
19:45
Юмориста Дроботенко объявили пропавшим
19:37
Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
19:09
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
18:22
Кислое и мягкое в эпоху "цифры"
18:18
85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
17:39
Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
17:32
Удаление груди стало новым трендом
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
16:32
Кержаков и Тюльпанова развелись
16:20
У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
16:12
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
15:47
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
12:34
Российские яйца проверили на прочность
12:30
Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране
12:28
"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
12:21
Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина
11:56
Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
11:52
Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
Конгресс Асгардии в Вене: цифровое государство офлайн
57-летний Бекмамбетов показал молодую жену
Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой

Скоро на Крымском мосту появится железная дорога. Фото: most.life
При прокладке железнодорожных путей к переправе через Керченский пролив возникла нештатная ситуация. Строители обнаружили опасную находку недалеко от Крымского моста. 
прочитано 312 раз

Об обнаружении сообщили рабочие, которые готовили местность для прокладки железнодорожных путей к переправе. Это произошло во время обследования грунта недалеко от села Чистополье Ленинского района в 20 километрах от Крымского моста.

ПО ТЕМЕ

Сделано заявление о подрыве Крымского моста

Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщает МЧС по Республике Крым, рабочие обнаружили на глубине трех метров боеприпас, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. В те годы на территории Восточного Крыма шли ожесточенные бои.

О находке строители железной дороги к Крымскому мосту немедленно доложили спасателям, те немедленно выехали на место обнаружения. Оказалось, что это авиационная бомба немецкого производства. Снаряд был вывезен на полигон подальше от Крымского моста и уничтожен, сообщает издание "Керчь.Инфо"

Ранее украинские СМИ сообщали о проседании одной из дорог на подходе к переправе со стороны Керчи. По мнению научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара, причина может быть в нарушении ГОСТов при строительстве подъездов к Крымскому мосту.

Работы на Крымском мосту не останавливаются. Фото: most.life

Кроме того, полагает ученый, строители неверно выбрали материал. Медовар заявил, что использование глины вместо песка часто приводит к разрушению дорог в России.

Строители выходят на финишную прямую в возведении железнодорожной части Крымского моста. Ожидается, что первые поезда по переправе поедут уже к концу года. Они соединят города Крыма и "материковой" части страны – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие населенные пункты. 

Крымский мост связывает полуостров с Кубанью. Фото: most.life

Автор: Иван Поляков24 апреля 2019, 16:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено о конце карьеры Зеленского
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

"Я просто не могу молчать!": Бородина с криком набросилась на звезду "Дома-2"
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу

Проишествия

Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Певицы не стало 40 дней назад
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

Маркл получила под дых накануне родов

Она тратит слишком много денег
Шоу-бизнес

Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Авария была частью сценария нового клипа

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
Алика Смехова показала детей
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
Шепелев представил новую пассию

Спорт

Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru