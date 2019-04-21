Украинцы готовятся к захвату России

Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Обнародован убойный компромат на Зеленского
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
партнеры
Воскресенье 21 апреля
Лента новостей
19:34
Побеждает Порошенко: неожиданный поворот на президентских выборах
17:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года
16:56
Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл
16:41
Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
15:30
Гороскоп на неделю
15:09
"Аполлон!": Шаляпин восхитил "голым" фото из бани
14:23
"Словно школьница!": Подольская привела в восторг снимком без макияжа
14:13
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
13:48
"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью
13:16
"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду
12:57
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
12:52
Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке
12:25
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
12:11
Украина готовится к развалу после второго тура выборов
11:53
"Завидный жених": Слепаков расстался с женой
11:48
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
11:38
"Какой ад!": новость о жуткой смерти добила Собчак
10:53
На юбилее Пугачевой заметили Медведева
10:23
Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой
10:19
Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой
09:53
160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху
07:00
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу
04:01
Официанты трясли деньги с гостей вечера памяти Евгения Осина
02:02
Украинцев лишили надежд на перемены после выборов
00:03
Раскрыт зверский план конца света
20:05
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
19:01
"Предатель": Путин готовит взбучку обнаглевшему Лукашенко
18:16
"Единая Россия" поможет погорельцам в Забайкалье
17:52
В центре Кабула террористы устроили атаку
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года
16:53
"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой
16:17
"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
16:01
Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
15:41
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
15:03
"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление
14:23
"Я всегда прав": Панин нелепо оправдался за скандальные выходки
13:10
Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой
13:07
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
12:19
Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
11:46
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
11:03
"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась
10:42
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
10:26
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
09:07
Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
06:30
Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
05:05
"Даже не подойдет": заговорившую о сексе с Тарасовым Бузову отправили лесом
03:04
Простившей Башарова бывшей жене обещают новые побои
01:40
Жириновский оказался сватом Кравец
01:03
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
23:02
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
22:01
Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
21:27
Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
20:29
Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"
19:42
"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
19:33
В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына
19:17
Елена Захарова расскажет о предчувствии
18:54
Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
18:33
"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
18:30
Чем заняться на Пасху в Москве
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
18:00
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
17:00
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:51
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
16:17
Петросян и его молодая пассия получили благословение
16:00
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:37
В Красногорске водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил иномарку
15:12
В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:41
"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
14:11
Пять чудес техники для дачи
14:03
"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
14:00
Под Подольском нашли авиационную бомбу
13:55
Пенсионерка – жена Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
13:52
Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
13:39
Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
13:23
Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет
13:12
Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя
13:11
Самбурская попрощалась с профессией
13:09
Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон
13:08
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
12:54
Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
12:50
Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе
12:44
Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии
12:29
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
12:19
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
12:05
Петербуржец забил жену до смерти после недели запоя
11:59
В Москве загорелся жилищный комплекс "ЗИЛАРТ"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Жириновский оказался сватом Кравец
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Общество

Украинцы готовятся к захвату России

Фото: www.globallookpress.com
Генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил о возможном грядущем развале России, после которого у Киева якобы появится шанс прирасти территориями. Он предлагает соотечественникам дождаться удобного момента.
прочитано 522 раза

Вот уже почти как 30 лет Украина существует в качестве независимой страны. За это время она так и не смогла добиться более или менее устойчивой экономической и политической самостоятельности. Вместо этого местные политики предлагают населению довольствоваться "мриями" или, говоря по-русски, мечтами.

ПО ТЕМЕ

Трамп нанес неожиданный удар рвущемуся к власти Зеленскому

Украина готовится к развалу после второго тура выборов

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Одна из них, от которой украинская общественность не готова отказаться даже под грузом реальных фактов, опровергающих их предположения, это миф о "скором развале России". Меняются времена года, уходят старые политики, а на их место приходят новые, переформатируется расстановка фигур на геополитической арене, а граждане Украины, как и четверть века назад, все ждут, что "вот-вот" и "со дня на день" их восточный сосед развалится на части.

"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться", – решил напомнить соотечественникам этот миф генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины и кандидат военных наук Игорь Романенко. Причем, как и во всякой мечте, прикладывать к этому усилия не понадобиться – достаточно лишь дождаться удачных условий.

"Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", – на страницах журнала "Главред" сослался на исторический опыт украинский генерал.

И вот, отпуская свою фантазию на волю, заявляет Игорь Романенко, в этот критический момент Украина должна захватить часть российских территорий раньше, чем к ним с востока подберутся китайцы. Для каких целей Китаю вообще затевать экспансию на территорию России, он уточнять не стал.

21 апреля 2019, 22:05

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку
Это разгром: первые итоги выборов президента Украины
Трамп нанес подлый удар рвущемуся к власти Зеленскому
Сделано заявление о бегстве Порошенко за границу

Шоу-бизнес

Повалий неожиданно высказалась об итогах президентских выборов на Украине
"Очаровательная бабочка": танец дочери Пугачевой вызвал умиление
Принц Чарльз проболтался о рождении ребенка Меган Маркл
"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Телеведущая расстроилась
Шоу-бизнес

"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью

На округлившиеся формы артистки обратили внимание поклонники
Шоу-бизнес

"Словно школьница!": Подольская привела в восторг снимком без макияжа

Пользователи осыпали ее комплиментами
Шоу-бизнес

"Показуха!": Рудковскую вывели на чистую воду

Телеведущая поспешила оправдаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

Фоторепортажи

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Спорт

"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru