Быкова настигло проклятие Началовой
Новые данные о состоянии Дмитрия Быкова появились в телеграм-канале Mash. Как сообщается, медики обнаружили у писателя сепсис. Оперировать пациента нельзя – организм может не справиться.
Первоначально сообщалось о том, что критическое состояние развилось у Дмитрия Быкова на фоне диабета, от которого он страдал продолжительное время. Теперь к этой картине добавился сепсис – и сразу же напрашивается аналогия со случаем Юлии Началовой. У скончавшейся недавно популярной певицы медики наблюдали похожую картину.
Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе – публицист прилетел в столицу Башкирии с лекцией. Врачам пришлось ввести Быкова в искусственную кому. 18 числа писателя перевезли в московскую больницу. Его состояние врачи определяли как тяжелое, но стабильное.
Несколько часов назад жена Дмитрия Быкова, который находится в одной из столичных больниц, рассказала о здоровье супруга. По словам Ирины Лукьяновой, за ночь состояние журналиста не изменилось. Она попросила СМИ не беспокоить звонками и вопросами – но при этом поблагодарила за поддержку.
Из Уфы позже поступили сообщения, что у Дмитрия Быкова был диагностирован инфаркт головного мозга. Однако друзья и коллеги публициста эту информацию быстро опровергли.
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