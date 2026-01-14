Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве

Столица совершила настоящий технологический скачок, превратив обычные поездки к врачу в посещение высокотехнологичных центров из научно-фантастических фильмов.



Москва продолжает масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Как сообщил в своем канале в мессенджере "Max" Сергей Собянин, с 2011 года в городе возвели уже 182 медицинских объекта. Только за 2025 год карта здравоохранения пополнилась 13 новыми зданиями, среди которых современные стационары и поликлиники, а еще почти 80 объектов открылись после полной реконструкции. Но самое интересное скрыто внутри этих стен.

Операция за несколько часов: как дети возвращаются домой в тот же день

В Морозовской детской больнице заработал центр быстрой амбулаторной хирургии. Здесь врачи используют мини-инвазивные методы, которые почти не травмируют организм. Результат поражает: ребенок проводит в палате всего несколько часов и уже к вечеру может восстанавливаться дома в кругу семьи.

За прошлый год через этот центр прошли 11 тысяч маленьких пациентов. Это стало возможным благодаря новой логистике и современному оборудованию. Однако настоящей гордостью московской медицины стала завершенная сеть экстренной помощи, где счет идет на минуты.

Шесть флагманов спасения: пневмопочта и супер-операционные

Знаковым событием 2025 года стало открытие шестого флагманского центра на базе больницы имени В.М. Буянова. Теперь в Москве полностью сформирована сеть высокотехнологичных центров, где пациента буквально с порога окружают заботой и технологиями. Работа здесь выстроена по системе "триаж" — это когда больных распределяют по приоритетности в зависимости от тяжести состояния.

В новом центре все продумано до мелочей:

Пневмопочта: мгновенная передача анализов и документов по всему зданию.

Гибридные операционные: позволяют проводить несколько разных манипуляций одновременно.

Умная вентиляция: система автоматически подстраивает микроклимат под погоду на улице и обеззараживает воздух.

За неполный год работы здесь спасли уже 40 тысяч человек. Но технологии применяются не только при лечении, но и на этапе рождения самого здания.

Дроны на стройке и вертолеты на крыше

При строительстве нового комплекса детской больницы святого Владимира, который открывал Сергей Собянин вместе с Владимиром Путиным, использовали методы будущего. Чтобы возвести этот гигантский объект, строители применяли технологии информационного моделирования. Воздушное сканирование территории выполняли дроны, а наземное — лазерные приборы. В итоге был создан "цифровой двойник" здания, который позволял ловить малейшие отклонения от проекта в режиме реального времени.

Само здание выглядит футуристично: диагональный фасад, панорамные окна и 30-метровые атриумы. На крыше оборудована вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов, а внутри создана безбарьерная среда. Это не просто больница, а место, где даже стены помогают выздоравливать. Но инновации затронули и лечение хронических болезней.

Умные палаты и реабилитация в Сколкове

В декабре 2025 года в "Сколкове" завершили строительство центра хронических болезней. Это шестиэтажный корпус, где лечат все: от проблем с сердцем до редких орфанных заболеваний. Палаты здесь больше напоминают номера в хорошем отеле — они оснащены интеллектуальными системами управления, индивидуальными кухнями и санузлами.

Согласно информации из блога Мэра Москвы, этот центр интегрирован в общую сеть медицинского кластера через теплые переходы. Пациенты могут перемещаться между корпусами для диагностики и реабилитации, не выходя на улицу. Подобные центры открываются по всему городу: от обновленного ревматологического центра в Первой градской до сурдологического центра в институте имени Свержевского, где площадь увеличили сразу в три раза. Теперь высокотехнологичная помощь стала для москвичей по-настоящему доступной и комфортной.