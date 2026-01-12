Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Сергей Собянин подвел итоги работы городских служб в новогодние праздники

Столичные коммунальные системы успешно справились с нагрузкой в период зимних каникул, обеспечив бесперебойную подачу ресурсов и безопасность горожан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "MAX".

В праздничные дни городской комплекс функционировал в усиленном режиме. Благодаря тщательной подготовке удалось избежать серьезных сбоев и обеспечить комфорт жителей столицы.

Стабильность систем жизнеобеспечения: круглосуточный контроль

Основной задачей служб стало поддержание бесперебойной работы ключевых объектов инфраструктуры. Сергей Собянин отметил, что была обеспечена стабильная деятельность ТЭЦ, котельных, тепловых, электрических и газовых сетей, а также систем водоснабжения и водоотведения.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации были задействованы значительные силы. На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад.

Безопасность в Рождество и уборка города

Помимо поддержания тепла и света в домах, коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий снегопада в круглосуточном режиме. Особое внимание в праздники уделялось вопросам пожарной безопасности.

В ночь с 6 на 7 января под особым контролем находилось около 500 храмов. Возле них дежурили пожарные, спасатели и добровольцы. Накануне праздника специалисты провели профилактические беседы со священнослужителями и прихожанами, напомнив о правилах использования открытого огня и первичных средств пожаротушения.

Также был усилен контроль за пожарной безопасностью на объектах жилого и нежилого фонда.

Чистота улиц и итоги работы

В период праздников повышенное внимание уделялось санитарному состоянию города, особенно местам массового пребывания людей. Был усилен контроль за своевременным вывозом отходов.

"Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу", — резюмировал Сергей Собянин.

12 января 2026, 11:10
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "MAX"✓ Надежный источник

