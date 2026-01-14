Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец"

С начала 2025 года тысячи бездомных животных обрели новые семьи благодаря уникальному цифровому помощнику и доброте горожан.



В этом году уже более 2,7 тысячи питомцев из городских приютов стали домашними. Секрет такого успеха кроется не только в отзывчивости людей, но и в современных технологиях. Москвичи теперь находят верных друзей на выставках, в социальных сетях и через новый сервис "Моспитомец", запущенный на портале mos.ru. Эта платформа позволяет заранее изучить анкету животного, выбрать его по размеру или окрасу и приехать в приют уже к конкретному "кандидату".

Копия любимого Кузи: история котенка Стоппи

Одной из тех, кто воспользовался новым сервисом, стала москвичка Мария. После утраты старого кота в ее доме стало пусто, и дети предложили "спасти кого-то", увидев сюжет о "Моспитомце". На сайте они искали котенка, который был бы похож на их прежнего любимца.

Выбор пал на пятимесячного Стоппи из приюта "Зеленоград". У него оказался точно такой же окрас, как у их прошлого кота Кузи. Теперь Стоппи обживается в новой квартире, напоминая семье о том, что даже после большой утраты в доме снова может звучать радостное мурлыканье. Но не только котята находят дом: иногда хозяев обретают те, кому это казалось почти невозможным.

Гималайский медведь в московской квартире

Собаке по кличке Пух из приюта "Искра" найти семью было непросто. Огромный пес весом в 38 килограммов напоминает гималайского мишку, и из-за таких внушительных размеров многие опасались брать его в квартиру. Однако волонтер приюта, знавший добрый нрав Пуха, решил забрать его себе.

Пес оказался на редкость воспитанным и спокойным. Он быстро подружился с двумя домашними котами и даже проявил неожиданную хозяйственность. Теперь Пух самостоятельно запрыгивает в ванную, чтобы помыть лапы после прогулки, и сам убирает свою лежанку, когда видит, что роботу-пылесосу нужно проехать мимо. Удивительно, как быстро такие крупные животные привыкают к комфорту, если ими занимались профессионалы.

Лапа, которая не боится города

Еще одна счастливая история произошла в Западном округе, откуда домой уехала собака Лапа. Ее новые хозяева узнали о ней по совету знакомых и влюбились в нее после первой же прогулки. Благодаря работе волонтеров, Лапа была отлично социализирована: она не боится городского шума, не скулит и уверенно чувствует себя в новой обстановке.

Всего в столице работают 13 городских приютов, где сейчас живут более 15 тысяч собак и кошек. По информации комплекса городского хозяйства, всех животных там обязательно прививают и чипируют перед тем, как отдать в семью. Чтобы познакомиться с будущим другом лично, достаточно взять с собой паспорт и прийти в приют в дни его работы, а выбрать питомца можно заранее в каталоге, где собраны самые трогательные истории и фотографии.