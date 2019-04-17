"Эпичный клоун": госпитализированного Быкова высмеяли
Новость о госпитализации Дмитрия Быкова не оставила равнодушным не только поклонников публициста, но и его оппонентов. Популярный блогер Лена Миро припомнила Быкову давний выпад в ее адрес.
"Дмитрий Быков, известный своей оппозиционной неврастенией, впал в кому", – подписала Миро свой пост в Instagram. Блогер вспомнила высказывание Быкова в свой адрес.
"Никогда такого не было, чтобы человек вот так нахамил, а потом жизнь у него продолжалась гладко и ровно. Я уверен, что Лена Миро еще будет когда-то стоять на паперти. И многие пройдут мимо с презрением", - писал как-то публицист.
Блогер не посчитала нужным сдерживаться – несмотря на то, что публицист попал в больницу в тяжелом состоянии. "Жалко его. Такой эпичный клоун", – прокомментировала новость Миро.
Как сообщалось, журналист должен был выступить в Уфе 16 апреля. Однако мероприятие пришлось перенести – Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга. Когда лайнер приземлился в столице Башкирии, писателя сразу забрали в медпункт. По словам свидетелей, Быков был дезориентирован и не мог самостоятельно спуститься по трапу – его вывозили на каталке.
Позже стало известно о тяжелом состоянии журналиста. Были сообщения о том, что у 51-летнего Дмитрия Быкова начался отек мозга, врачи заподозрили инсульт. Быков впал в кому.
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