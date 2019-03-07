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Общество

Дума дает отсрочку от армии совершеннолетним школьникам

Фото: duma.gov.ru
Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 8 марта, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва в армию. Одобренные поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение и получить высшее или среднеспециальное образование. 
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Поправки вносятся в закон о "Воинской обязанности и военной службе". В соответствии с документом, молодым людям, которые достигли призывного возраста еще в школе, дается отсрочка для обучения в вузах и среднеспециальных учебных заведениях. Также парламентарии предложили дать отсрочку студентам, которые продолжают образование в магистратуре, как и их сверстникам, кому исполнилось 18 лет уже после окончания школы.

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Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект закона исправляет несправедливость, при которой воспользовавшиеся первой отсрочкой еще в школе молодые люди не могут получить ее для продолжения обучения в магистратуре. "Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", – сказал председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

При подготовке документа законодатели внесли в него поправку, дающую право на отсрочку тем, кто учится на подготовительных отделениях. Таким образом, отметил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, молодые люди, обучающиеся по программам высшего образования, могут воспользоваться четырьмя отсрочками.

Первая – в школе, вторая – на подготовительном отделении, третья – во время обучения на бакалавриате или в специалитете, четвертая – при учебе в магистратуре. "Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи", – сказал депутат. 

Автор: Иван Поляков7 марта 2019, 13:32

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