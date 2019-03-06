Госдума вводит ответственность за фейковые новости

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 6 марта, приняла во втором чтении поправки в законодательство об информации и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие распространению недостоверных сведений в СМИ. Максимальные штрафы за нарушение составят 1,5 миллиона рублей.



Фейковыми новостями в законопроекте называется недостоверная общественно значимая информация, которая распространяется под видом правдивых сообщений, создает угрозу для безопасности граждан, объектов инфраструктуры, в том числе транспортной и социальной, а также кредитных организаций.



На основании обращения Генпрокуратуры Роскомнадзор уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления недостоверной информации. Решение надзорного ведомства можно будет оспорить в суде. После удаления владелец ресурса уведомляет об этом Роскомнадзор.

Ко второму чтению в нормативно-правовой акт была внесена поправка, которая вывела из-под процедур блокировки новостные агрегаторы. В законодательстве уже содержится норма о необходимости их противодействия фейковым новостям.

За распространение недостоверной информации штраф для граждан составит от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция ужесточается до 200 тысяч, а для юридических – до 300.

За повторное нарушение сумма штрафа существенно возрастает. Для граждан она может доходить до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 600 тысяч, а для организаций – до миллиона.

Ужесточается наказание в случае, если фейковая новость привела к смерти человека, нарушению общественного порядка, прекращение работы объектов инфраструктуры и кредитных организаций. Физическим лицам грозит за это штраф до 400 тысяч рублей, для должностных – до 900, а для организаций – до 1,5 миллиона рублей.

Также во втором чтении парламентарии приняли законопроект о борьбе с оскорблением государственных символов. Устанавливается административная ответственность за выражение в неприличной форме явного неуважения в интернете к госсимволам, в том числе Конституции, а также органам власти.

При обсуждении документа особо отмечалось, что речь в нем идет не о критике, а именно об оскорблениях. Причем, не о конкретных чиновниках, а органах власти в целом.

Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит штраф до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение – до 200 тысяч или административный арест до 15 суток. Если правонарушение совершило лицо, уже подвергавшееся административному наказанию за аналогичное деяние более двух раз, что штраф возрастает до 300 тысяч.