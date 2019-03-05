Объявлено о ракетном ударе Украины по Крыму

Украина нанесла ракетный удар по Крыму, но пока виртуальный. К счастью, картонные макеты не могут стрелять.

На выставке военной техники в Абу-Даби украинское КБ "Луч" показало макеты и концепции противокорабельных комплексов наземного базирования и пусковую ракетную установку. Сейчас Киев работает над созданием ракетного вооружения наземного, воздушного и морского базирования, чтобы иметь возможность наносить удары по территории Крыма и акватории Черного моря, сообщил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Эксперт надеется, что в скором будущем Украина получит возможность наносить удары по российской военной группировке в Крыму, а в случае морской блокады прорвать ее. Такие мысли посещали украинских политиков и военных еще пять лет назад после воссоединения Крыма с Россией.

Киев даже проводил учения в Черном море, пытаясь напугать российских военных своими ржавыми кораблями. В Сети не раз появлялась информация о том, что украинские диверсанты-подводники с боевыми дельфинами готовятся атаковать побережье Крыма.

Прошлой осенью США подарили Украине два списанных военных катера, построенных в 80-е годы. Но выяснилось, что своим ходом они не могут дойти до Черного моря, и американские власти предложили Киеву выложить десять миллионов долларов для их ремонта.

Эксперты говорят, что американский подарок обернется для Украины новыми проблемами. Если катера, в конце концов, доберутся до украинских берегов и военное командование решит использовать их для очередной провокации у Крымского моста, то закончиться все может трагически: корабли утонут, не дойдя до Крымского моста.