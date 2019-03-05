Депутаты почтили память Жореса Алферова минутой молчания

Парламентарии на пленарном заседании во вторник, 5 марта, почтили минутой молчания память лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Алферова. Вопрос об увековечивании имени великого ученого будет прорабатываться, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Мы с вами потеряли товарища. Эта утрата невосполнима", — сказал председатель нижней палаты. После минуты молчания парламентарии посмотрели фильм о Жоресе Ивановиче. Помимо прочего, там было показано его выступление на первом пленарном заседании Госдумы седьмого созыва.

По словам Володина, очень важно, несмотря на разные политические взгляды, делать все, чтобы страна развивалась. "Если мы будем с вами память в себе нести о Жоресе Ивановиче Алферове, я думаю, он будет всегда с нами рядом", – сказал спикер. Представители всех думских фракций обсудят вопрос увековечивания памяти великого ученого и обратятся к президенту России Владимиру Путину.

Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Лауреату Нобелевской премии было 88 лет. Академик был членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Накануне в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН депутаты Госдумы простились с коллегой. Дань памяти великому ученому отдали Вячеслав Володин и его первые заместители Александр Жуков и Иван Мельников, а также руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов и глава либерал-демократов Владимир Жириновский.