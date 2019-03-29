Трагедия группы Дятлова повторилась на таинственном перевале

Обстоятельства гибели группы Дятлова воспроизвели во время эксперимента, поставленного работниками прокуратуры. Путь туристов повторили добровольцы, за которыми наблюдали опытные эксперты.

Гибель группы Дятлова работники прокуратуры изначально планировали воспроизвести на самом печально известном перевале. Девять добровольцев должны были пройти маршрут, который преодолели туристы во главе с Игорем Дятловым в начале февраля 1959 года.

Однако перевал Дятлова сочли чересчур опасным местом, следственные действия было решено перенести на гору Белую под Нижним Тагилом. В случае непредвиденных обстоятельств здесь можно было получить медицинскую помощь – на перевал врачи могли не успеть.

Роли участников группы Дятлова в эксперименте исполнили студенты спортивных школ и журналисты "Комсомольской правды". Они испытали на себе, что чувствовали туристы.

"Цель эксперимента – проверить участников с точки зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково находиться вдевятером в четырехметровой палатке", – пояснил представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

По его словам, были подобраны люди, примерно соответствующие по параметрам тем туристам. У всех участников хорошая физическая подготовка, средний возраст – от 23 до 30 лет.

Как рассказала позже одна из участниц эксперимента, повторившая путь группы Дятлова, пришлось подниматься на полтора километра по крутому склону. Девушка ничего сложного в этом не видела.

"Я подумала, что для меня это ерунда. Уже 11 лет катаюсь на сноуборде, и ходить вверх по склону мне не впервой. На деле оказалось иначе. Шли по неподготовленной трассе. Ноги проваливались глубоко в снег. Началась одышка, участилось сердцебиение, я вся вспотела", – отметила студентка.

Она призналась, что в какой-то момент хотела сдаться – остановило только нежелание показаться слабой. "Реально тяжело. Ноги проваливаются в снег выше колена. Ты скользишь по склону, падаешь. И это с условием того, что мы были в теплой одежде, спортивной обуви. А дятловцы спускались кто в носках, кто босой! И полураздетые! Страшно представить, каково было им..." – рассказала участница похода.

За экспериментом по делу о гибели группы Дятлова наблюдали эксперты. Данные, полученные на горе Белой, обрабатываются. Выводы о возможных причинах трагедии группы Дятлова будут озвучены позже.