Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова

Перевал Дятлова поразил Андрея Малахова. Во время съемок сюжета о пропавшей в 1959 году группе туристов телеведущий столкнулся с загадочными явлениями. Малахов подтвердил, что аномалии на перевале существют.

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