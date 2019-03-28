Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова

0
Похороны Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 28 марта
Лента новостей
06:10
"Это безобразие!": сцепившемуся с Разиным Шнурову заткнули рот
02:31
Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv
00:12
"Я собираюсь мстить": Божена Рынска замыслила страшное против экс-жены Малашенко
22:03
Перенесшая операцию Погребняк вышла в люди в парике
21:59
"Гигантская ерунда" мужа Королевой вызвала восторг
21:57
Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов
21:50
Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина
21:16
Есть пострадавшие: под Уфой столкнулись автобус и грузовик
20:57
72-летняя Васильева привела в ужас рассказом о любовнике
20:56
Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
20:47
Под Москвой у мужчины нашли 4 килограмма наркотиков
19:50
Дума определится с преодолением вето по закону о хостелах
19:43
Сергей Шнуров прямо сказал об изменах жене
19:43
Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко
19:23
Психанувший Тимати подло обошелся с известной певицей
18:30
Взъерошенную Литвинову перепутали с Пугачевой
17:44
Семенович потрясла пышной грудью у бассейна
17:42
Раскрыта главная причина провала Зеленского
17:41
Фролов прервал молчание после обвинений в смерти Началовой
17:34
Дизайнеры будущего: новый образовательный проект Национальной палаты моды
17:31
Дочь Шнурова обрадовалась роспуску группы "Ленинград"
17:12
"ЕР" требует возместить нанесенный Байкалу ущерб
17:03
Водонаева раскрыла главного деспота своей семьи
16:52
Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву
16:26
Помогает россиянам: Порошенко угодил в грандиозный скандал
16:16
Дайнеко без косметики восхитила народ
16:10
Фразы, которые нужно говорить себе каждый день
15:58
Божену Рынскую увезли в реанимацию после попытки самоубийства
15:46
"Собираюсь стать отцом": Корчевников внезапно поделился секретом
15:37
Взбешенный Эрдоган влепил пощечину наглецу Трампу
15:27
Доведенная Боня проболталась о новом любовнике
15:21
Саша Савельева родила первенца
15:13
Сексуальная Ходченкова в полотенце вызвала восторг
15:00
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
14:48
Болтливая Асмус подставила Харламова
14:41
"Это подлость": известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
14:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года
14:33
"Насилует нас много лет": Разин подал в суд на Шнурова
14:18
Побег за границу или тюрьма: Порошенко поставили перед выбором
14:13
Кузьмин приложил обидчиков за россказни о раке
14:06
Напиться без последствий: ученый создал беспохмельный алкоголь
13:59
В Архангельске участковый пойдет под суд за гибель женщины
13:45
В Пензе поймали грабившую стариков аферистку из Подмосковья
13:30
Сияющую Лорак замучили вопросами о Лазареве
13:28
Малышева показала мать и ее роскошную квартиру
13:06
Известная актриса обнародовала видео домашних родов
12:49
Нюша призналась в серьезной зависимости
12:47
"ЕР" предложила меры по снижению платы за вывоз мусора
12:37
"Извините, мешки не ношу": Волочкова дерзко ответила на подношение Собчак
12:26
Как Владимира Путина называют на Востоке
12:26
Российские спасатели взорвали реку под Челябинском (видео)
12:17
Рассвирепевшая Рапунцель набросилась на Бузову из-за сына
12:13
Психология человека: главные мифы
11:55
Госдума выстраивает диалог с исламским миром
11:52
"Весело у них в замке": Галкин показал костюмы для "ролевых игр"
11:47
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
11:35
Гендерное равенство, секс в соцсетях и другие темы РИФ-2019
11:33
В подвале столичного театра нашли череп человека
11:33
Люди врезали Рудковской за "издевательства" над маленьким сыном
11:32
Жасмин поймали на наглом обмане
10:53
"Я не кормил ее таблетками и не заставлял худеть": жесткое заявление первого мужа Юлии Началовой
10:42
Разъяренные украинцы набросились на остроумную Захарову
10:25
Знаменитости отвернулись от Даны Борисовой после ее откровений
10:18
Осмелевший Порошенко бросил дерзкий вызов Путину
09:53
Подольская напугала истощенным видом
09:51
Своенравную Меган Маркл поставили на место
09:12
Климова резко ответила на вопрос о молодом муже
08:48
Не стало исполнителя роли графа Калиостро из "Формулы любви"
08:45
Певец Ivan настроен завоевать мир
08:42
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
06:30
"Посмотри на эту скотину!": Лукашенко взорвался после ссоры с Путиным
04:34
Обколотый Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил разнос бывшей
00:17
"Ссоры порой случались": Кабаева впервые рассказала о семье
00:04
Раскрыта грязная подноготная шоу "Холостяк" после громкого гей-скандала с Кридом
22:01
Экс-жена набросилась на собравшегося к Урганту Кержакова
21:51
Вспомнившая о Табакове Зудина высказалась о сексе без любви
21:49
Теряющий власть Порошенко обратился к России
21:47
Погребняк получил под дых и влетел на круглую сумму
21:40
"Порнушечка": звезда шоу "Дом-2" Ольга Солнце показала обнаженное фото
21:12
Оплеванная Украиной певица Maruv сбежала в Россию
21:10
Завязавший со спиртным Панин перешел на "уколы"
20:35
Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
20:33
Как "Единая Россия" помогает обманутым дольщикам
20:20
В Воткинске на пешеходном переходе сбили мужчину
20:12
Участник "Уральских пельменей" получил серьезную травму
20:10
В Челнах нашли труп с 19 ножевыми ранениями
19:50
В Екатеринбурге легковушка снесла фонарный столб и въехала в дом
19:30
Хитрый Порошенко умудрился обскакать клоуна Зеленского
19:28
"Я почти помираю": еле идущий Шифрин откровенно о своем состоянии
19:10
В Тюмени при пожаре погиб человек
19:07
Ивлеева взорвалась после слов о наркозависимости
18:49
В Омске осудили полицейского за обман проститутки
18:37
Массовая драка таксистов в Нижнем Новгороде обернулась серьезными последствиями
18:34
Владимир Кузьмин впервые высказался о раке
18:24
Это позор: стало известно о жутком провале Зеленского
18:12
"ЕР" проверит исполнение нацпроектов во Владимирской области
18:08
Зазнавшийся Киркоров оскандалился на похоронах Началовой
17:36
Ростов терроризирует грабитель-кафешник
16:51
Групповое изнасилование беззащитного ребенка довело Прилучного до бешенства
16:37
Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Психология человека: главные мифы
Премьера иммерсивного мюзикла в темноте пройдет в Манеже
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
Пережившая разрыв яичника звезда шоу "Дом-2" залилась слезами
В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии
Общество

Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова

Фото: www.globallookpress.com
Перевал Дятлова поразил Андрея Малахова. Во время съемок сюжета о пропавшей в 1959 году группе туристов телеведущий столкнулся с загадочными явлениями. Малахов подтвердил, что аномалии на перевале существют.
прочитано 319 раз

Тайна гибели группы туристов на перевале Дятлова до сих пор будоражит умы, выдвигаются новые версии. Андрей Малахов со съемочной группой недавно вернулся с Северного Урала, где лично удостоверился – аномалии на перевале Дятлова существуют.

По словам телеведущего, когда он отправился на перевал Дятлова, у него с собой был телефон, заряженный на 100%. Но за 4 часа батарея разрядилась почти полностью – чего, как утверждает Андрей Малахов, раньше никогда не бывало.

Произвел впечатление на Малахова и снег на перевале Дятлова. Телеведущий сравнил его с алмазной крошкой: знающие люди надевают балаклаву или маску, чтобы снег не попал в лицо.

Тем не менее, Малахов не склонен верить мистическим версиям гибели туристов на перевале Дятлова. Наиболее вероятной ему кажется следующая: студентов было не 9, а 11 – и двое из них были детьми генерала Лелюшенко.

Как утверждают сторонники этого варианта развития событий на перевале Дятлова, группа стала свидетелем некоего секретного испытания. Спецслужбы арестовали и пытали студентов – однако, когда узнали о том, что среди задержанных дети генерала – сын и дочь – устранили всех свидетелей и вернули тела на перевал, заметая след. В живых остался лишь сын генерала, который всю жизнь после этого хромал. Сам Лелюшенко спешно покинул Урал.

Автор: Андрей Евлампиев28 марта 2019, 08:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина
Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко
Раскрыта главная причина провала Зеленского
Помогает россиянам: Порошенко угодил в грандиозный скандал

Шоу-бизнес

Кабаева высказалась о любви и лидере
"Это безобразие!": сцепившемуся с Разиным Шнурову заткнули рот
Миддлтон проговорилась о четвертой беременности
Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv

Проишествия

Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)

Lifestyle

Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Обколотый Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил разнос бывшей

Участник телестройки очень страдает

Шоу-бизнес

Подольская напугала истощенным видом

Певицу предупредили об опасности анорексии
Шоу-бизнес

Рассвирепевшая Рапунцель набросилась на Бузову из-за сына

Звезда "Дома-2" не хотела показывать ребенка до крещения
Шоу-бизнес

"Весело у них в замке": Галкин показал костюмы для "ролевых игр"

Он попросил поклонников выбрать лучший

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы

Спорт

Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву
Погребняк получил под дых и влетел на круглую сумму
Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель

Регионы

Жуткие кадры: косяк мертвой рыбы растянулся на километры (видео)
Учительницу уволили за снимок в купальнике
Крымский мост признан бесполезным
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru