Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова
Тайна гибели группы туристов на перевале Дятлова до сих пор будоражит умы, выдвигаются новые версии. Андрей Малахов со съемочной группой недавно вернулся с Северного Урала, где лично удостоверился – аномалии на перевале Дятлова существуют.
По словам телеведущего, когда он отправился на перевал Дятлова, у него с собой был телефон, заряженный на 100%. Но за 4 часа батарея разрядилась почти полностью – чего, как утверждает Андрей Малахов, раньше никогда не бывало.
Произвел впечатление на Малахова и снег на перевале Дятлова. Телеведущий сравнил его с алмазной крошкой: знающие люди надевают балаклаву или маску, чтобы снег не попал в лицо.
Тем не менее, Малахов не склонен верить мистическим версиям гибели туристов на перевале Дятлова. Наиболее вероятной ему кажется следующая: студентов было не 9, а 11 – и двое из них были детьми генерала Лелюшенко.
Как утверждают сторонники этого варианта развития событий на перевале Дятлова, группа стала свидетелем некоего секретного испытания. Спецслужбы арестовали и пытали студентов – однако, когда узнали о том, что среди задержанных дети генерала – сын и дочь – устранили всех свидетелей и вернули тела на перевал, заметая след. В живых остался лишь сын генерала, который всю жизнь после этого хромал. Сам Лелюшенко спешно покинул Урал.
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