Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
В поисках группы Дятлова, пропавшей в горах Урала в 1959 году, участвовали студенты Борис Слобцов и Михаил Шаравин. 26 февраля они вышли к склону горы Холатчахль и увидели вдалеке палатку. Со студентами был местный лесник Пашин, который отказался идти к палатке, сославшись на усталость.
Борис с Михаилом побежали к долгожданной находке. На крыше палатки они обнаружили фонарик, который, к их удивлению, загорелся – на морозе батарейки давно должны были разрядиться. Там же нашли ледоруб. Вскрыв палатку, студенты увидели разбросанные одежду, обувь, одеяла и другие вещи. Об этом позже они рассказали следователю.
Однако в материалах дела группы Дятлова есть протоколы допроса Пашина и его приятеля Чеглакова. Из документов следует, что они обнаружили палатку еще 24 февраля.
"В первый день поисков, как только спустились в Ауспию, обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали, разбились на три группы и пошли искать туристов. В результате поисков обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо, так как она занесена снегом. В палатку мы не заходили", – записал следователь показания Пашина.
То же самое рассказал на допросе по делу группы Дятлова и Чеглаков. Получается, лесник с товарищем нашли палатку, которую в то же время и в той же местности искали десятки людей. При этом Пашин и Чеглаков, даже не заглянув в палатку, пошли дальше. Они не вернулись в лагерь, чтобы сообщить о находке, пишет "Комсомольская правда".
Группа Игоря Дятлова в составе девяти туристов пропала зимой 1959 года в горах Северного Урала. Через месяц спасатели обнаружили разрезанную палатку, а в радиусе полутора километров от нее – пять замерзших тел. Трупы остальных нашли в мае – все были разуты и полуодеты. Люди в панике выбежали из палаток в лютый мороз. Что стало причиной – до сих пор остается загадкой.
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