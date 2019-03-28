Мужчина улетел на зонте во время мощного шторма
На записи можно увидеть, как трое человек пытаются удержать уличный зонт от мощного порыва ветра. Один из них даже запрыгивает на платформу, чтобы остановить конструкцию, но стихия оказывается сильнее, и мужчина взмывает в воздух.
Герой ролика не пострадал. Мужчине удалось спрыгнуть с платформы, когда он поднялся на пару метров. "На самом деле, я в порядке. Я понял, что зонт не удержать, и спрыгнул. Но, кажется, поднялся на три или четыре метра", – приводит его слова Life.ru. Позднее стало известно, что зонт упал на другого человека, который находился рядом. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами.
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