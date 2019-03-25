Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор

Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок. Она планирует подать против ведомства иск о защите деловой репутации.



По словам Татуловой, на протяжении двух лет она привлекает внимание к деятельности Роспотребнадзора в Москве на всех уровнях. Плановую проверку ведомства предпринимательница назвала "местью государственного органа" за критику в его адрес. "Вдумайтесь, какая дикость", - написала она на своей странице в Facebook.

Татулова утверждает, что проверка проводилась "по поддельным пробам и устаревшим нормам". Она отметила, что за прошлый год у "Андерсона" были лишь две проверки по жалобам жителей. "В масштабе сети это вообще ничто", – написала она.

Основатель кафе подчеркнула, что к пищевой безопасности не относится ни одна жалоба. В одном месте жители дома были недовольны шумом от расположенного на первом этаже заведения, а в другом – громкостью вентиляции.

Татулова планирует подать против ведомства иск в суд о защите деловой репутации. Она утверждает, что имеет доказательства о проведении проверок с грубыми нарушениями.

"Прошу вас поддержать нашу жалобу в Генпрокуратуру и иск на клевету и ущерб деловой репутации вопросами к Медведеву для его горячей линии "Вконтакте", – обратилась Татулова к подписчикам. Написанное Роспотребнадзором она назвала "клеветой, на каждый пункт которой есть документальные подтверждения".