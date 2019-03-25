Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

Российский бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладельцем торгового центра "Зимняя вишня" и экс-гендиректоор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", здание которого и было переоборудовано в печально известный ТЦ, был задержан в Польше, передает портал "Реальное время". Предприниматель проходит по статье "Дача взятки". Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Напомним, 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек. Среди погибших – 41 ребенок. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители регионального МЧС и другие ответственные лица.