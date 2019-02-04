Штрафы бесполезны: российские школьники во власти агрессивных учителей

Никакие штрафы не помогут бороться с проявлениями агрессии со стороны учителей к российским школьникам. Причины этого явления более глубокие, уверены эксперты. Предложение наказывать педагогов рублем назвали "информационным шумом".

Авторы инициативы не понимают, что на самом деле происходит в школе. Предположение, что с помощью экономических инструментов можно решить все проблемы, в том числе удержать педагогов от агрессии – в корне неверно, убежден член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

"Очередное фейковое предложение от человека, который глубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что с помощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно, это предложение не пройдет", – уверен Евгений Ямбург.

Эксперт отметил, что дело вовсе не в изменении зарплаты. Инструменты воздействия уже существуют: если это нарушение педагогической этики, психологическое насилие, а тем более физическая агрессия – учитель автоматически лишается работы. К чему это предложение о штрафах, эксперт не понимает и называет его "информационным шумом, передает НСН.

Напомним, что с только с начала этого года уже зафиксировано несколько случаев проявления агрессии к ученикам со стороны педагогов. К примеру, в одной из школ Татарстана педагог довела ученицу до голодной рвоты, не поставив на питание за опоздание на урок. А в подмосковных Химках учительница натравила детей на одноклассника, который на уроке физкультуры долго завязывал шнурки.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее предложил наказывать учителей рублем за непрофессиональное и агрессивное поведение. За первое проявление агрессии – урезать зарплату на треть. А если ситуация повторится - то в два раза.