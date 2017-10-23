Как наказывать детей творчески

Родителям волей не волей приходится наказывать детей. Так взрослые помогают им понять, "что такое хорошо и что такое плохо". Теоретически идеальным считается воспитание без наказаний, но я еще никогда не встречала родителей, которым бы это удалось.

Выбирая наказание, полезно честно признаться самим себе, что очень непросто подчинить свое поведение сознанию, развить способность к самоконтролю именно в стрессовый момент, когда так трудно сохранять бдительность. Этому мы учимся всю жизнь. Это одинаково трудно и детям, и взрослым. Только почему-то себе мы многое прощаем, а вот в отношении к детям часто бываем излишне требовательны. Спешим понятную, временную слабость, за которой нередко скрывается драматическая борьба между "хочу" и "надо", объявить чуть ли не врожденным упрямством, эгоизмом или лживостью.

Душа ребенка равно сложна, как и наша собственная, полна противоречий, в тех же трагических борениях: стремлюсь и не могу, знаю, что надо, и не умею себя заставить.

Как помочь, удержать, научить?

Бывает, что неудачно выбранное наказание приводит к нежелательным последствиям. У малышей появляются и могут зафиксироваться неблагоприятные эмоциональные реакции, а в семьях школьников и подростков наказания вызывают обострение отношений вплоть до протестного поведения, которое заставляет совершать более серьезные проступки, чем те, по поводу которых выносилось наказание.

В работе с родителями я провожу ретроспекцию детского опыта, когда взрослые мамы и папы вспоминают, как их наказывали в детстве.





Оказывается, что даже если нам, взрослым, не нравилось, как с нами обращались наши родители, и мы на всю жизнь запомнили наши детские обиды. Мы бессознательно повторяем с собственными детьми именно те же способы наказания и порицаний, которые нам так не нравились.

Отказ от усвоенных в детстве неосознаваемых стереотипов поведения – сложная работа. Они передаются из поколения в поколение, и, хотя их не так уж и много, они весьма живучи. Попробуем разобраться, какие типы наказаний существуют:

физические наказания

лишение любви

запрет

естественные последствия

судейская комната

В противовес наказаниям, применяемым из поколения в поколение, существует другой вид педагогического воздействия – творческие наказания. Творческие наказания перечислению не поддаются, они – результат самостоятельных находок любящих родителей, они индивидуальны и неповторимы как сама жизнь.

Наказание и боль

Все еще распространенным остается наказание, основанное на страхе перед болью – это всевозможные физические воздействия. Данная форма реакции на неправильное поведение детей стара как мир, и, вероятно, существовала еще до создания человеческого общества. Современные законы защищают детей от насилия, в том числе от избиений в семье, действуют, когда возникают тяжелые последствия или при отягчающих обстоятельствах, например, если родители алкоголики. Традиционное представление значительной части родителей, что физические наказания не такое уж большое зло, а во многом даже благо, весьма устойчиво.

Физическими наказаниями, особенно сильными, можно оказать влияние на кого угодно, если родители хотят, чтобы ребенок чего-то не делал, они этого достигнут, поэтому "порка" остается в некоторых семьях основным инструментом воспитания, когда отчаявшиеся, потерявшие контроль над собой, родители прибегают к воздействию ремня, раздают пощечины и тумаки. "Меня отец тоже часто бил и, как видите, получился неплохой человек", – рассуждающий таким образом родитель уже просто вытеснил из своего сознания те чувства протеста и возмущения, с которыми он сам воспринимал в свое время грубые отцовские наказания. Он забывает, что подростком не раз клялся себе, что своих детей он будет воспитывать по-другому.





Мамы часто шлепают, трясут детей в состоянии эмоционального "клинча", при котором непосредственная реакция превалирует над осознанием и обдуманным поведением. Или воздействуют речевыми угрозами, разражаясь порой длительной и оскорбительной бранью, которую слово в слово можно услышать от ее, играющей с куклой, дочери, а мама, когда была девочкой, усвоила эту "тактику" от своей мамы. Став взрослой, женщина уверена, что она не такая мама, какой была ее собственная, но, точь-в-точь, повторяет знакомый "рисунок поведения", не замечая этого.

А как же надо поступать родителям, когда они доведены до отчаяния непослушанием своего чада? Что надо и что не надо делать?

Именно сейчас, в этот момент, полезно остановиться и подумать: а за что я наказываю ребенка? За поступки, которые могут грозно сказаться в будущем, запятнают, исковеркают его душу? Хорошо бы увидеть, что наказывая с применением физической силы, мы бессознательно хотим утвердить собственную власть, вернуть авторитет, в наличии которого сильно сомневаемся, или просто устали, в плохом настроении, и каждая мелочь раздражает и злит.

Физические воздействия стоит отнести к самым неблагоприятным, неправильным формам наказания, они приводят к "буйству" безусловного оборонительного рефлекса, проявляющегося в остром переживании страха и инстинкта самосохранения. Именно страхом чаще всего объясняется безудержный крик ребенка: "Прости, я больше не буду!", но крик этот не решает конфликта, а только создает иллюзию его разрешения.





Хотят того родители или нет, осознают или не задумываются, частое применение даже самых "невинных" физических наказаний неизбежно вызывает у детей неблагоприятные черты характера и личностные особенности. Сами того не ведая, мы можем безвозвратно надломить волю малыша, превратить его в покорную, подчиняемую личность, неспособную избирать собственную самостоятельную позицию и независимые решения. Именно такие дети в дальнейшем особенно подвержены влиянию чужого примера, именно они чаще всего попадают в окружение негативного лидера, поддаются его воздействию, не научившись противопоставлять чужой воле собственное сознательное поведение.

Например, мальчик приносит из школы запись учителя в дневнике, что он уже второй или третий раз подрался с соседом по парте. Разгневанный отец, пытаясь исправить неблаговидный поступок, снимает ремень и основательно наказывает сына, но отец не учитывает, что будущее агрессивное поведение возникнет не из-за стычек и драк со сверстниками, а, скорее, из-за поведения отца, потому что именно отец – наиболее значимая фигура для ребенка и подражание его поведению фиксируется надолго.

Присмотритесь к детям, еще маленьким и безнадежно зависящим от вас. Следует прямо сейчас вспомнить, что даже самый несильный удар – жестокое наказание. Мы бьем беззащитного. Бьем, чтобы ребенок боялся. "Не люблю, когда меня бьют" – не такое уж редкое признание, которое выслушивают психологи. Вывод ясен, для отказа от необдуманных и вредных форм физических наказаний мамам и папам необходимо развивать в себе умение трезво взглянуть на себя со стороны, необходимо сознательное волевое усилие для отказа от непосредственного, неосознаваемого, внушенного собственным детским опытом и подражанием, поведения. Нам, родителям, так нужны спокойствие, оптимизм, вера во все лучшее в детях, трезвость и самоконтроль, тогда необходимость в физических воздействиях отпадет сама собой.