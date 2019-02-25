Памела Андерсон молит Путина о помощи

Известная актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России. Звезда "Спасателей Малибу" просит Владимира Путина помочь в освобождении китов-косаток и белух.

11 косаток и 87 белух находятся в центре передержки под Находкой в Приморском крае. Памела Андерсон, представляющая Международный фонд защиты животных IFAW, просит российского лидера посодействовать в их освобождении.

"Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", – говорится в обращении Андерсон к Путину, опубликованном на сайте фонда.

Андерсон также выразила надежду, что российское правительство совместно с экологами и международными специалистами будет работать над планом по возвращению этих косаток и белух в дикую природу, передает "Москва 24".

Как сообщалось, экологи обратились с заявлением в Следственный комитет. Главу СК Александра Бастрыкина просят проверить, нет ли признаков жестокого обращения с животными в бухте Средняя в Приморье.

А Владивостокская природоохранная прокуратура уже нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них не было года. Позже несколько животных исчезли из вольеров.

Еще до обращения Памелы Андерсон Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законодательства по добыче и охране морских млекопитающих – в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой". Кроме того, Путин поручил правительству разработать требования к содержанию добытых морских млекопитающих. Андерсон в своем письме поблагодарила российское руководство за принятые меры, пишет "Вечерняя Москва".