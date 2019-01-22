Памела Андерсон шокировала признанием о порно

Голливудская секс-бомба Памела Андерсон рассказала об угрозе, нависшей над современными мужчинами. Актриса предупредила: порнография и компьютерные игры превращают мачо в вялых любовников.

Порно и PlayStation – основные угрозы для представителей сильного пола, уверена Памела Андерсон. Звезда удивила поклонников своим постом в Twitter – актриса утверждает, что на этом скользком пути пропало уже немало мужчин.

"Порно и PlayStation... Мы потеряли многих хороших мужчин на этом пути. И возврата нет. Скажите детям, что молодежь может делать свой выбор, но это скользкая дорога", – призывает своих подписчиков звезда.

По словам Памелы Андерсон, любители порнографии – худшие любовники. Актриса утверждает, что они вялые, постоянно нуждаются в чем-то новом и часто склонны к насилию. Андерсон молится о том, чтобы современные дети и подростки побороли в себе эти наклонности.

Empty Head disease



Porn and PlayStation

We’ve lost many good men to this

GONE

No return.



Talk to our children

As young adults we can make our own choices.

But,

it’s a slippery slope



I �� kids can be brave

rebel against it all.



Nightmare — Pamela Anderson (@pamfoundation) 20 января 2019 г.

Напомним, ранее Памела Андерсон призналась, что у нее был опыт группового секса. При этом добавила, что в принципе ей не нравится секс без любви и обязательств. "У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", – заявила Памела. Андерсон также рассказала, что был у нее мужчина, который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а он бы наблюдал.

Высказывалась Памела Андерсон и по поводу русофобии в США. Звезда "Спасателей Малибу" заявила, что американцев запрограммировали опасаться русских. По словам Андерсон, их образ в Америке совсем не соответствует действительности.

