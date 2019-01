Памела Андерсон шокировала признанием о порно

Порно и PlayStation – основные угрозы для представителей сильного пола, уверена Памела Андерсон. Звезда удивила поклонников своим постом в Twitter – актриса утверждает, что на этом скользком пути пропало уже немало мужчин.

"Порно и PlayStation... Мы потеряли многих хороших мужчин на этом пути. И возврата нет. Скажите детям, что молодежь может делать свой выбор, но это скользкая дорога", – призывает своих подписчиков звезда.

По словам Памелы Андерсон, любители порнографии – худшие любовники. Актриса утверждает, что они вялые, постоянно нуждаются в чем-то новом и часто склонны к насилию. Андерсон молится о том, чтобы современные дети и подростки побороли в себе эти наклонности.

Empty Head disease



Porn and PlayStation

We’ve lost many good men to this

GONE

No return.



Talk to our children

As young adults we can make our own choices.

But,

it’s a slippery slope



I kids can be brave

rebel against it all.



Nightmare